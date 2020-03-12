МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильный ветер ожидается в российской столице до вечера четверга и в пятницу, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков, до 21.00 часа 12 марта в Москве ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду, 13 марта в течение суток усиление ветра с порывами до 19-24 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно предупреждению подмосковного главка МЧС, опубликованному на сайте ведомства, в Московской области с вечера 12 марта и до конца суток 13 марта ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.