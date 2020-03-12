Малый бизнес Свердловской области привлек 58 млрд рублей в рамках НГС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Малые и средние компании Свердловской области привлекли в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) консолидированный объем финансовой поддержки в размере около 58 миллиардов рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями, сообщает в четверг "Корпорация МСП".
В четверг представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства ("Корпорация МСП") провели в Свердловской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний. В рамках мероприятия состоялась официальная встреча генерального директора "Корпорации МСП" Александра Бравермана и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
"В рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Свердловской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере около 58 миллиардов рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями", - говорится в сообщении.
На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались в том числе наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации, уточняет корпорация.
"Мы на регулярной основе проводим стратегические сессии здесь, и мне очень приятно, что мы с Александром Арнольдовичем (Браверманом – ред.) договорились провести еще одну сессию здесь, посвященную стартапам и высокотехнологичным компаниям… Сегодня практически все финансово-промышленные группы наши в основе своей работают с малыми и средними предприятиями – в строительном комплексе высокотехнологичном", - сказал журналистам Куйвашев.
По его словам, технопарк "Университетский" в Екатеринбурге, где представлены инновационные проекты, будет расширяться.
"У нас есть планы по расширению технопарка. Уже ведется проектирование, потому что запрос на площади, на те меры поддержки, которые мы оказываем в Свердловской области, очень большой. Будем развивать дальше", - сказал губернатор.