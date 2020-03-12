Малый бизнес Свердловской области привлек 58 млрд рублей в рамках НГС

"Мы на регулярной основе проводим стратегические сессии здесь, и мне очень приятно, что мы с Александром Арнольдовичем (Браверманом – ред.) договорились провести еще одну сессию здесь, посвященную стартапам и высокотехнологичным компаниям… Сегодня практически все финансово-промышленные группы наши в основе своей работают с малыми и средними предприятиями – в строительном комплексе высокотехнологичном", - сказал журналистам Куйвашев.