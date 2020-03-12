В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах

"Теперь, когда первые слушания состоялись, подтвердилась обоснованность наших оценок, несмотря на то, что суд в эти дни занимался рассмотрением таких процессуальных вопросов, в том числе графика, порядка заседаний, явки участников, такой ажиотаж вокруг процесса не только не спадал, но и продолжал подпитываться целым рядом западных политиков, следователей, прокуроров и так далее. Обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая открыто форсирует рассмотрение этого дела и требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего", - сказала Захарова.