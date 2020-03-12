В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Голландские прокуроры бесцеремонно требуют от суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины поскорее формально утвердить навязываемую версию произошедшего, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь, когда первые слушания состоялись, подтвердилась обоснованность наших оценок, несмотря на то, что суд в эти дни занимался рассмотрением таких процессуальных вопросов, в том числе графика, порядка заседаний, явки участников, такой ажиотаж вокруг процесса не только не спадал, но и продолжал подпитываться целым рядом западных политиков, следователей, прокуроров и так далее. Обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая открыто форсирует рассмотрение этого дела и требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего", - сказала Захарова.
В этой связи она напомнила, что прокуроры уже на данном этапе перешли к цитированию показаний анонимных свидетелей, при этом общественность в очередной раз по принципу highly likely запугивают триллерами на тему деятельности российских спецслужб, якобы пытающихся установить личности свидетелей, запугать их, помешать установлению истинной картины трагедии.
"Я хотела бы напомнить, что Россия не является участником судебного процесса. Более того, утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
10 марта, 21:31Россия обвинила следствие по MH17 в игнорировании данных
Судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9—10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Дальнейшие заседания продолжатся 23 марта. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.