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В Ярославской области охотник обнаружил свалку останков коров в ручье
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РИА Новости

В Ярославской области охотник обнаружил свалку останков коров в ручье

16:33 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОхотник
Охотник
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Охотник. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Охотник обнаружил свалку коровьих останков в ручье в Ярославской области, проводится проверка, сообщило правительство региона.
"Останки погибших животных были обнаружены в Даниловском районе в ручье недалеко у дороги. Биологические отходы крупного рогатого скота нашел местный охотник. Сейчас по факту созданной свалки проводится проверка", - говорится в сообщении.
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Директор областного департамента ветеринарии Александр Чавгун сообщил, что биологические отходы уже убраны с территории владельцем этого земельного участка – рядом здесь располагается крестьянско-фермерское хозяйство.
"Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Также проводится дезинфекция места нахождения биологических отходов. Для принятия соответствующих мер материалы переданы в управление Россельхознадзора по Ярославской области", - цитирует Чавгуна пресс-служба правительства региона.
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