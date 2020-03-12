В Ярославской области охотник обнаружил свалку останков коров в ручье

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Охотник обнаружил свалку коровьих останков в ручье в Ярославской области, проводится проверка, сообщило правительство региона.
"Останки погибших животных были обнаружены в Даниловском районе в ручье недалеко у дороги. Биологические отходы крупного рогатого скота нашел местный охотник. Сейчас по факту созданной свалки проводится проверка", - говорится в сообщении.
Директор областного департамента ветеринарии Александр Чавгун сообщил, что биологические отходы уже убраны с территории владельцем этого земельного участка – рядом здесь располагается крестьянско-фермерское хозяйство.
"Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Также проводится дезинфекция места нахождения биологических отходов. Для принятия соответствующих мер материалы переданы в управление Россельхознадзора по Ярославской области", - цитирует Чавгуна пресс-служба правительства региона.