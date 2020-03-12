Власти Москвы проследят, чтобы дети не гуляли в пятницу из-за ветра

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Департаменту образования рекомендовано не допускать детей к прогулкам в пятницу из-за прогнозируемого усиления ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее заммэра сообщил, что городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра в Москве до 24 метров в секунду.
"Департаменту образования дана рекомендация о недопущении прогулок детей школьного и дошкольного возраста во время непогоды", — сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также попросил жителей и гостей столицы быть внимательнее: по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями. Находясь на улице, быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.