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Власти Москвы проследят, чтобы дети не гуляли в пятницу из-за ветра
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РИА Новости

Власти Москвы проследят, чтобы дети не гуляли в пятницу из-за ветра

16:33 12.03.2020 (обновлено: 22:29 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Департаменту образования рекомендовано не допускать детей к прогулкам в пятницу из-за прогнозируемого усиления ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее заммэра сообщил, что городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра в Москве до 24 метров в секунду.
"Департаменту образования дана рекомендация о недопущении прогулок детей школьного и дошкольного возраста во время непогоды", — сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также попросил жителей и гостей столицы быть внимательнее: по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями. Находясь на улице, быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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