Власти Москвы проследят, чтобы дети не гуляли в пятницу из-за ветра

Ранее заммэра сообщил, что городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра в Москве до 24 метров в секунду.

Глава комплекса городского хозяйства также попросил жителей и гостей столицы быть внимательнее: по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями. Находясь на улице, быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.