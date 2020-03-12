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Религия и мировоззрение
2020-03-12T16:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568500591.html
Исаакиевский собор не отменит мероприятия из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/43/1555334361_0:568:2630:2047_1036x0_80_0_0_b3b5c80e946d0e4a7517d2174ca7e0e5.jpg
РИА Новости

Исаакиевский собор не отменит мероприятия из-за коронавируса

16:32 12.03.2020 (обновлено: 16:38 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники во время забега SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума
Участники во время забега SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" не планирует отменять мероприятия в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса, а сосредоточится на профилактических гигиенических мерах для сотрудников, сообщил его директор Юрий Мудров.
В марте на площадках музея запланировано два больших концерта, 18 марта должна открыться выставка новых поступлений в часовне-музее Спаса на Крови. Также ежедневно в музее проводятся экскурсии.
"Сами мы пока действенных мер по ограничению каких-либо мероприятий, посещений делать не будем. Ждем распоряжения властных структур, Роспотребнадзора по этому поводу", - сообщил Мудров во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Ищите и обрящете" в часовне-музее храма Спаса на Крови.
По его словам, сейчас в государственном музее-памятнике работают более 350 человек, поэтому обсуждается вопрос об усилении профилактическо-гигиенических мер для сотрудников, таких как обеспечение медицинскими масками, антисептическими средствами и так далее.
По данным, озвученным Мудровым, посещаемость музея "Исаакиевский собор" в последнее время увеличивается. "По данным на 10 марта в этом году нас посетило 410 тысяч 710 человек. А в 2019 году на эту дату число посетителей было чуть более 320 тысяч человек", - сказал он. Всего в 2019 году государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" посетили более 4 миллионов человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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