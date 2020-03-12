Исаакиевский собор не отменит мероприятия из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" не планирует отменять мероприятия в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса, а сосредоточится на профилактических гигиенических мерах для сотрудников, сообщил его директор Юрий Мудров.

В марте на площадках музея запланировано два больших концерта, 18 марта должна открыться выставка новых поступлений в часовне-музее Спаса на Крови. Также ежедневно в музее проводятся экскурсии.

"Сами мы пока действенных мер по ограничению каких-либо мероприятий, посещений делать не будем. Ждем распоряжения властных структур, Роспотребнадзора по этому поводу", - сообщил Мудров во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Ищите и обрящете" в часовне-музее храма Спаса на Крови.

По его словам, сейчас в государственном музее-памятнике работают более 350 человек, поэтому обсуждается вопрос об усилении профилактическо-гигиенических мер для сотрудников, таких как обеспечение медицинскими масками, антисептическими средствами и так далее.

По данным, озвученным Мудровым, посещаемость музея "Исаакиевский собор" в последнее время увеличивается. "По данным на 10 марта в этом году нас посетило 410 тысяч 710 человек. А в 2019 году на эту дату число посетителей было чуть более 320 тысяч человек", - сказал он. Всего в 2019 году государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" посетили более 4 миллионов человек.