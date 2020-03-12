В Исландии число заразившихся коронавирусом достигло 103 человек

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Количество заболевших Количество заболевших коронавирусом Исландии достигло 103 человек, сообщает Департамент гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях на своей официальной странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных новым типом коронавируса в североевропейской стране составляло 43 человек.

"В общей сложности в стране было диагностировано 103 человека (с коронавирусом). 80 случаев заражения связаны с поездками за границу, еще 23 человека заразились на территории страны", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, большинство пациентов заразились во время поездок в Северную Италию или на горнолыжных курортах в Альпах.