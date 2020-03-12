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В Португалии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 80
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РИА Новости

В Португалии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 80

16:31 12.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПортугалия
Португалия
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Португалия. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано на территории Португалии, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 40 заболевших.
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По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 78.
Отмечается, что наибольшее количество случаев - 44 - зарегистрировано в северном регионе страны, еще 23 случая зафиксировано в центральном регионе, где расположена столица Лиссабон.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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