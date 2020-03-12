В МИД оценили ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кризисная ситуация в Афганистане, сложившаяся после выборов, чревата негативными последствиями для запуска межафганских переговоров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.
"Вызывает обеспокоенность то, что складывающаяся кризисная ситуация чревата дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране, негативными последствиями для запуска межафганских переговоров, перспектива которых открылась после заключения американо-талибского соглашения в Дохе", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила, что Москва приветствовала его подписание и рассчитывает, что договоренность будет полностью реализована.
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"Рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на этом пути, в том числе и урегулировать вопрос об освобождении из заключения 5 тысяч талибов и тысячи военнослужащих правительственных сил", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее, после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Афганистан не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов. Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах - "вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана". Позже местный телеканал Tolo news со ссылкой на официального представителя президента Седика Седикки сообщил, что Гани подписал указ о помиловании и освобождении пленных талибов.