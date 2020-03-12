В МИД оценили ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кризисная ситуация в Кризисная ситуация в Афганистане , сложившаяся после выборов, чревата негативными последствиями для запуска межафганских переговоров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В понедельник переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

"Вызывает обеспокоенность то, что складывающаяся кризисная ситуация чревата дальнейшей дестабилизацией и без того сложной внутриполитической ситуации в стране, негативными последствиями для запуска межафганских переговоров, перспектива которых открылась после заключения американо-талибского соглашения в Дохе", - сказала Захарова на брифинге.

Захарова напомнила, что Москва приветствовала его подписание и рассчитывает, что договоренность будет полностью реализована.

"Рассчитываем, что в ближайшее время удастся устранить все препятствия на этом пути, в том числе и урегулировать вопрос об освобождении из заключения 5 тысяч талибов и тысячи военнослужащих правительственных сил", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение " Талибан " подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее, после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".