Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T16:28+0300
https://ria.ru/20200312/1568500319.html
Словакия закрывает аэропорты и школы из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155537/97/1555379750_0:0:2907:1635_1036x0_80_0_0_6838d58b1674d7bb5fb60ec6b16b1d88.jpg
РИА Новости

Словакия закрывает аэропорты и школы из-за коронавируса

16:28 12.03.2020
2955
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Кризисный штаб Словакии в связи с ситуацией с коронавирусом принял решение о закрытии трех международных аэропортов, школ, социальных и культурных учреждений и ограничил работу торговых центров, сообщил в четверг на брифинге премьер Петер Пеллегрини, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
"Всё, что не является крайне необходимым для жизни, будет закрыто на 14 дней. На границах вводится контроль, их пересечение сейчас возможно только на некоторых крупных КПП. Все, кто приезжает в страну из зон риска, подвергнутся обязательному 14-дневному карантину. Закрываются все три международных аэропорта, школы и другие детские учреждения, культурные и социальные учреждения, заведения общепита. Ограничивается работа торговых центров, в выходные дни можно будет купить лишь лекарства и продукты", - сказал Пеллегрини.
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
11 марта, 21:47
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
340100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСловакияВ мире
Рекомендуем
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Австрия расширила ограничительные меры для борьбы с коронавирусом
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
В Китае удалили доклад о связи коронавируса с мужским бесплодием
Женщина в маске
В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом
Измерение температуры водителя автомобиля
В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния