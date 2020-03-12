Словакия закрывает аэропорты и школы из-за коронавируса

"Всё, что не является крайне необходимым для жизни, будет закрыто на 14 дней. На границах вводится контроль, их пересечение сейчас возможно только на некоторых крупных КПП. Все, кто приезжает в страну из зон риска, подвергнутся обязательному 14-дневному карантину. Закрываются все три международных аэропорта, школы и другие детские учреждения, культурные и социальные учреждения, заведения общепита. Ограничивается работа торговых центров, в выходные дни можно будет купить лишь лекарства и продукты", - сказал Пеллегрини.