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Британские истребители сопроводили российские Ту-142 близ Шотландии
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РИА Новости

Британские истребители сопроводили российские Ту-142 близ Шотландии

16:28 12.03.2020
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© UK Ministry of Defence 2019 / SAC Samantha HoldenИстребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142
Истребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142
© UK Ministry of Defence 2019 / SAC Samantha Holden
Истребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Истребители королевских военно-воздушных сил Великобритании Typhoon в третий раз за неделю сопроводили российские самолеты в районе Шотландии, сообщает британская газета Sun.
Ранее ВВС Великобритании сообщали о вылете истребителей для сопровождения российских самолетов в субботу и затем в среду. Однако ВВС уточняли, что российские самолеты "не входили в воздушное пространство Великобритании", однако приблизились "к зоне британских интересов".
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Как отмечает издание, на перехват российских Ту-142 в воздух было поднято 2 истребителя с авиабазы Лоссимут в Шотландии в районе 9 утра четверга по местному времени (12.00 мск.).
"Эти российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, представляют опасность для авиалайнеров и не приветствуются в нашем воздушном пространстве", - приводит издание слова начальника штаба ВВС Майка Вигстона.
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияТу-142ШотландияВеликобританияБезопасностьВ мире
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