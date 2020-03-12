Британские истребители сопроводили российские Ту-142 близ Шотландии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Истребители королевских военно-воздушных сил Великобритании Typhoon в третий раз за неделю сопроводили российские самолеты в районе Шотландии, сообщает британская газета Sun.
Ранее ВВС Великобритании сообщали о вылете истребителей для сопровождения российских самолетов в субботу и затем в среду. Однако ВВС уточняли, что российские самолеты "не входили в воздушное пространство Великобритании", однако приблизились "к зоне британских интересов".
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"Эти российские бомбардировщики не соблюдают международные правила воздушного движения, представляют опасность для авиалайнеров и не приветствуются в нашем воздушном пространстве", - приводит издание слова начальника штаба ВВС Майка Вигстона.
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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