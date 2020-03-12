В кинотеатрах покажут новую серию "Простоквашино" про отпуск Печкина

"Мы не расскажем пока, куда ездил почтальон Печкин, так как в этом есть некая творческая задумка. Мы скажем только, что в этой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона Печкина с нашей новой героиней - Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Федора, которую родители все-таки решили прислать в Простоквашино несколько серий назад для того, чтобы следить за маленький девочкой, которая все время пытается участвовать в каких-то приключениях, придуманных ее подружкой", - рассказала Слащева журналистам на пресс-конференции в четверг.