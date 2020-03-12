В кинотеатрах покажут новую серию "Простоквашино" про отпуск Печкина

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новую серию мультфильма "Простоквашино" под названием "Все включено" об отпуске почтальона Печкина покажут в составе киножурнала "Мульт в кино" в кинотеатрах страны, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Как рассказала генеральный продюсер проекта "Мульт в кино" Татьяна Цыварева, двадцать седьмую серию "Простоквашино" можно будет увидеть 14 марта в кинотеатрах по всей стране.
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"Это 500 городов, 800 кинотеатров, вся страна задействована, очень широкий охват", - добавила она.
"Мы не расскажем пока, куда ездил почтальон Печкин, так как в этом есть некая творческая задумка. Мы скажем только, что в этой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона Печкина с нашей новой героиней - Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Федора, которую родители все-таки решили прислать в Простоквашино несколько серий назад для того, чтобы следить за маленький девочкой, которая все время пытается участвовать в каких-то приключениях, придуманных ее подружкой", - рассказала Слащева журналистам на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, новый эпизод вышел смешным и понравится не только детям, но и их родителям.