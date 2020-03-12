Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-12T16:28+0300
https://ria.ru/20200312/1568500254.html
В кинотеатрах покажут новую серию "Простоквашино" про отпуск Печкина
https://cdn25.img.ria.ru/images/152181/42/1521814223_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_da9b3afc03e6df4d0d9c7a5f9862eafb.jpg
РИА Новости

В кинотеатрах покажут новую серию "Простоквашино" про отпуск Печкина

16:28 12.03.2020
147
© Предоставлено пресс-службой СоюзмультфильмаКадр из мультфильма "Простоквашино"
Кадр из мультфильма Простоквашино
© Предоставлено пресс-службой Союзмультфильма
Кадр из мультфильма "Простоквашино". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новую серию мультфильма "Простоквашино" под названием "Все включено" об отпуске почтальона Печкина покажут в составе киножурнала "Мульт в кино" в кинотеатрах страны, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Как рассказала генеральный продюсер проекта "Мульт в кино" Татьяна Цыварева, двадцать седьмую серию "Простоквашино" можно будет увидеть 14 марта в кинотеатрах по всей стране.
Кадры из мультсериала Простоквашино(2018)
17 февраля, 15:17Культура
Сериалы "Союзмультфильма" вошли в лидеры ТВ-рейтингов за год
"Это 500 городов, 800 кинотеатров, вся страна задействована, очень широкий охват", - добавила она.
"Мы не расскажем пока, куда ездил почтальон Печкин, так как в этом есть некая творческая задумка. Мы скажем только, что в этой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона Печкина с нашей новой героиней - Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Федора, которую родители все-таки решили прислать в Простоквашино несколько серий назад для того, чтобы следить за маленький девочкой, которая все время пытается участвовать в каких-то приключениях, придуманных ее подружкой", - рассказала Слащева журналистам на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, новый эпизод вышел смешным и понравится не только детям, но и их родителям.
В новой серии Возвращения в Простоквашино герои отмечают корпоратив
2 января, 14:31Культура
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" набрала миллион просмотров
200216
Обсудить 1
КультураЮлиана СлащеваСоюзмультфильмОбщество
Рекомендуем
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
В "Союзмультфильме" рассказали о новом сезоне "Простоквашино"
Дворец фестивалей и конгрессов перед открытием 72-го Каннского международного кинофестиваля
Организаторы рассказали, при каком условии отменят Каннский фестиваль
Писатель Горин читает свой рассказ
Ленкомовцы почтили память Григория Горина в день его 80-летия
Международный конкурс Евровидение-2019
EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус
Самолет в небе над аэропортом Эйлата
Туроператоры: паломнические службы отменили туры в Израиль
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
Концерт группы Little Big в Москве
Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Петербургский вуз запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи
Сотрудник МЧС
Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Храм Спаса на Крови
Музей предложил помещение для священников в храме Спаса на Крови
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Little Big попросили не возлагать на них больших надежд на Евровидении
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Новгородской области два ребенка утонули в водоеме
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Власти Москвы проследят, чтобы дети не гуляли в пятницу из-за ветра
Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения Премии Олега Табакова
Память Табакова почтили в Саратове во вторую годовщину смерти актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния