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В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
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РИА Новости

В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

16:26 12.03.2020 (обновлено: 16:27 12.03.2020)
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© Фото : SANAИзмерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса в Сирии
© Фото : SANA
ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
"Правительство реагирует на актуальную ситуацию с коронавирусом. Режим чрезвычайного положения поможет лучше управлять этой ситуацией. Мы находимся в кризисном положении и должны действовать согласно кризисным законам", - сказал премьер.
Одновременно первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек объявил о введении с 00.00 (02.00 мск) пятницы контроля на границах республики с Германией и Австрией, при котором запрещено пересечение границ кроме как на 11 специально выделенных КПП.
По данным на середину дня 12 марта, в Чехии зарегистрировано 96 случаев заболеваний вирусом COVID-19, включая трех граждан других стран – США, Эквадора и Афганистана. Как сообщил журналистам замглавы минздрава Роман Примула, состояние трех больных тяжелое. По его словам, число заболевших может резко возрасти в конце недели, поскольку сейчас после отдыха в горах в Италии и в Австрии в республику возвращаются около 15 тысяч человек.
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