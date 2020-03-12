В Госдуме оценили ситуацию с ценами на рынке ОСАГО

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский рынок Российский рынок ОСАГО сегодня показывает достаточно справедливые цены, об этом говорят, в том числе, одновременное снижение средней премии за полис и рост средней выплаты по страховому случаю, сообщил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

"С 2016 года средняя премия упала для страховщиков с 6 200 рублей до 5 500 рублей. В 19-м году она составляла 5 600, то есть в 20-м году за январь-февраль она еще снизилась... А вот средние выплаты увеличились с 16-го года с 58 тысяч рублей до 74,5 тысячи рублей", - привел данные депутат в ходе заседания Госдумы.

Он сравнил премии и выплаты по ОСАГО со статистикой премий и выплат по каско. В последнем средняя премия составляет 35,6 тысячи рублей, то есть в 6,5 раза больше, чем по ОСАГО, а средняя выплата достигает 97 тысяч рублей, что лишь в 1,3 раза больше.

"Два абсолютно разных продукта с двумя абсолютно разными экономиками. Это просто говорит о том, что на сегодняшний день рынок ОСАГО не настолько высоко рентабелен, он находится на грани плюсовой маржи со стороны страхователей, он сегодня демонополизирован, и на сегодняшний день на этом рынке сложились достаточно справедливые цены. Поэтому говорить о том, что изменения в пользу страховщиков, - это абсолютно неправильно", - пояснил Изотов, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, не играет ли продолжающаяся реформа ОСАГО на руку страховым компаниям.

Он также упомянул, что совокупная премия, собранная страховщиками по ОСАГО за последний год, снизилась: по итогам 2018 года она достигла 230 миллиардов рублей, а за 2019 год - 221 миллиард. Причиной тому - то самое снижение средней премии по обязательной "автогражданке". Выплаты же поднялись со 150 до 158 миллиардов, добавил Изотов. Исходя из этого вряд ли можно говорить о росте сборов страховщиков ОСАГО, отметил депутат.