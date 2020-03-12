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Госдума приняла в I чтении проект о господдержке бизнеса в Арктике
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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект о господдержке бизнеса в Арктике

16:22 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", внесенный правительством.
Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. При этом кабмин будет определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки.
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Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области; примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, а также арктический континентальный шельф РФ.
Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
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Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, необходимые для реализации проекта закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне.
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Алексей ВеллерАрктикаГосдума РФЭкономика
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