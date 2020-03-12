Госдума приняла в I чтении проект о господдержке бизнеса в Арктике

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", внесенный правительством.

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. При этом кабмин будет определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки.

Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области; примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, а также арктический континентальный шельф РФ.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков ранее пояснял, что сейчас идут дискуссии в отношении "входного билета", причем есть предложения дифференцировать его и понизить, установив в размере от 1 до 3 миллионов рублей. Член профильного комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер считает необходимым вернуться к инициативе руководителей арктических регионов о снижении для малого бизнеса платежей во внебюджетные фонды с 30% до 8%. Как заявлял депутат РИА Новости, льготирование нужно вводить постепенно, распространив его на предприятия, которые только начинают свою деятельность на Севере.