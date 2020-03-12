В МИД рассказали о мерах в Генассамблее ООН из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде предложил сократить число дипломатов, посещающих штаб-квартиру организации для участия в заседаниях Генассамблеи, из-за распространения коронавируса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Буквально вчера российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы Генассамблеи на период с марта по апрель текущего года. Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседания Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк", - заявила она.
По словам Захаровой, также прозвучало предложение отменить параллельные мероприятия, отложить или сократить масштаб празднования национальных дней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.