В МИД рассказали о мерах в Генассамблее ООН из-за коронавируса

"Буквально вчера российская сторона получила обращение председателя Генеральной Ассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в программе работы Генассамблеи на период с марта по апрель текущего года. Предлагается уменьшить количество дипломатов, которые посещают штаб-квартиру ООН на заседания Генассамблеи, предлагается воздержаться от приглашения участников, которые проживают за пределами штата и города Нью-Йорк", - заявила она.