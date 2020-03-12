Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта

ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Торжок станет пилотной площадкой, где будет реализован новый социальный проект, касающийся помощи пожилым людям, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветераны на встрече с главой региона подняли вопрос по начислению коммунальных платежей. В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учета холодной и горячей воды, и квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг приходят из расчета по нормативу. Разница в суммах значительная. Чтобы получить перерасчт, ветераны должны прийти в ЕРКЦ, подать заявление и представить показания приборов учета.
"Не надо людей старшего поколения гонять в ЕРКЦ, нужно создать телефон горячей линии - они по нему могут позвонить, к ним приезжают специалисты министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации города, ЕРКЦ, снимают показания приборов учёта и только тогда должно происходить начисление", - сказал губернатор.
Глава региона поручил министерству социальной защиты совместно с городскими властями в кратчайшие сроки проработать вопросы, связанные с запуском проекта и начать его реализацию.