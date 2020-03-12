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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-12T16:22+0300
https://ria.ru/20200312/1568499558.html
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
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РИА Новости

Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта

16:22 12.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Торжок станет пилотной площадкой, где будет реализован новый социальный проект, касающийся помощи пожилым людям, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветераны на встрече с главой региона подняли вопрос по начислению коммунальных платежей. В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учета холодной и горячей воды, и квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг приходят из расчета по нормативу. Разница в суммах значительная. Чтобы получить перерасчт, ветераны должны прийти в ЕРКЦ, подать заявление и представить показания приборов учета.
"Не надо людей старшего поколения гонять в ЕРКЦ, нужно создать телефон горячей линии - они по нему могут позвонить, к ним приезжают специалисты министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации города, ЕРКЦ, снимают показания приборов учёта и только тогда должно происходить начисление", - сказал губернатор.
Глава региона поручил министерству социальной защиты совместно с городскими властями в кратчайшие сроки проработать вопросы, связанные с запуском проекта и начать его реализацию.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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