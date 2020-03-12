ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне ноль процентов, следует из пресс-релиза регулятора.
На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5 процента, хотя аналитики ожидали ее снижения на десять базисных пунктов. Маржинальная ставка осталась на отметке 0,25 процента.
ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к уровню, близкому, но ниже двух процентов в рамках прогнозного периода.