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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T19:41+0300
https://ria.ru/20200312/1568499515.html
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
https://cdn21.img.ria.ru/images/75410/06/754100679_0:0:4288:2412_1036x0_80_0_0_f3cb2c68657bbc0dd04967ac75c3ca12.jpg
РИА Новости

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

16:18 12.03.2020 (обновлено: 19:41 12.03.2020)
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© Fotolia / VRD Знак евро перед зданием Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
Знак евро перед зданием Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
© Fotolia / VRD
Знак евро перед зданием Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне ноль процентов, следует из пресс-релиза регулятора.
На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5 процента, хотя аналитики ожидали ее снижения на десять базисных пунктов. Маржинальная ставка осталась на отметке 0,25 процента.
ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к уровню, близкому, но ниже двух процентов в рамках прогнозного периода.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЕвропейский центральный банкЭкономика
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