В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 614 человек

В среду сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 503, пять человек скончались.

"Сто одиннадцать новых пациентов, в общей сложности 614 человек с положительным тестом на COVID-19 ", - сообщил институт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.