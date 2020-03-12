В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 614 человек

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 614, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
В среду сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 503, пять человек скончались.
"Сто одиннадцать новых пациентов, в общей сложности 614 человек с положительным тестом на COVID-19 ", - сообщил институт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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