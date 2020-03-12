В Испании королевская семья сдала тест на коронавирус

"Учитывая недавнюю общественную деятельность Ее Величества Королевы и информации, переданной правительством, королевская семья прошла сегодня утром тест на выявление COVID-19 в качестве профилактической меры, предписанной органами здравоохранения. Результаты указанных тестов будут обнародованы", - цитирует издание сообщение Королевского дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.