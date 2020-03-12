В Испании королевская семья сдала тест на коронавирус

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Королевская чета Испании и их дети сдали анализы на наличие COVID-19 после выявления вируса у одного из членов правительства, которая принимала участие в мероприятии в прошлую пятницу совместно с королевой Летисией, сообщает издание Vanguardia.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства.
"Учитывая недавнюю общественную деятельность Ее Величества Королевы и информации, переданной правительством, королевская семья прошла сегодня утром тест на выявление COVID-19 в качестве профилактической меры, предписанной органами здравоохранения. Результаты указанных тестов будут обнародованы", - цитирует издание сообщение Королевского дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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