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Италия перенесла встречу по Ливии из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия перенесла встречу по Ливии из-за коронавируса

16:14 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк Рим
 Рим
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД Италии проинформировал Москву о переносе встречи по Ливии, которая была запланирована 19 марта в Риме, из-за эпидемии коронавируса, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, 12 марта по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор замглавы МИД РФ Михаила Богданова с гендиректором по политическим вопросам и безопасности МИД Итальянской Республики Себастьяно Карди.
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Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и вокруг нее с акцентом на важность скоординированных усилий международного сообщества по содействию политическому урегулированию кризиса в этой стране.
"В этом контексте Карди информировал о переносе в связи с эпидемией коронавируса планировавшейся на 19 марта в Риме встречи Комитета по отслеживанию выполнения решений Международной конференции по Ливии в Берлине", - говорится в сообщении ведомства.
Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло на 2 тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196. Они достигли 827.
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Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, были распространены на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаОбострение конфликта в ЛивииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИталииЛивияРимИталияВ мире
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