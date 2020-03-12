Лавров проведет встречу с главой МИД Венгрии

"Восемнадцатого марта в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господином Сийярто. В ходе переговоров предполагается обсудить политические вопросы российско-венгерских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты 30 октября прошлого, 2019 года в Будапеште в ходе встречи президента Российской Федерации с премьер-министром Венгрии", - заявила Захарова на брифинге в четверг.