Лавров проведет встречу с главой МИД Венгрии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 18 марта в Москве обсудит с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто урегулирование кризиса на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемнадцатого марта в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господином Сийярто. В ходе переговоров предполагается обсудить политические вопросы российско-венгерских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты 30 октября прошлого, 2019 года в Будапеште в ходе встречи президента Российской Федерации с премьер-министром Венгрии", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке в том числе в контексте совместной российско-венгерской инициативы оказания содействия христианским общинам, проживающим в этом регионе".
3 декабря 2019, 14:51Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине