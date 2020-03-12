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Лавров проведет встречу с главой МИД Венгрии
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РИА Новости

Лавров проведет встречу с главой МИД Венгрии

16:06 12.03.2020 (обновлено: 16:08 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 18 марта в Москве обсудит с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто урегулирование кризиса на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемнадцатого марта в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господином Сийярто. В ходе переговоров предполагается обсудить политические вопросы российско-венгерских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты 30 октября прошлого, 2019 года в Будапеште в ходе встречи президента Российской Федерации с премьер-министром Венгрии", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что в ходе встречи "состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке в том числе в контексте совместной российско-венгерской инициативы оказания содействия христианским общинам, проживающим в этом регионе".
Здание парламента в Будапеште
3 декабря 2019, 14:51
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
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РоссияМария ЗахароваПетер СийяртоБлижний ВостокСергей ЛавровВенгрияУкраинаВ мире
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