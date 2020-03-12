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Слуцкий призвал не допустить распространения фальсификации истории
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РИА Новости

Слуцкий призвал не допустить распространения фальсификации истории

16:00 12.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости противостояния дальнейшему распространению фальсификации истории, в частности, о событиях Великой Отечественной войны.
"Необходимо, чтобы подобные вещи (фальсификация истории), как коронавирус, не перекинулись на другие, европейские в том числе, страны", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Эти события имеют место сегодня, в XXI столетии, в центре просвещенной Европы... Самый яркий пример, к сожалению, это Польша", - отметил депутат.
Депутат подчеркнул, что в преддверии юбилея Победы противостояние фальсификации истории, вандализму, реабилитации нацизма, выхолащиванию роли советского народа-освободителя из учебников по истории приобретают новое звучание.
Слуцкий уверен, что в России с каждой неделей волна противостояния этим явлениям будет только возрастать.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
27 февраля, 13:2275 лет Великой Победы
Патрушев призвал противодействовать фальсификации истории
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Леонид СлуцкийВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФВ мире
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