Слуцкий призвал не допустить распространения фальсификации истории

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости противостояния дальнейшему распространению фальсификации истории, в частности, о событиях Великой Отечественной войны.
"Необходимо, чтобы подобные вещи (фальсификация истории), как коронавирус, не перекинулись на другие, европейские в том числе, страны", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Эти события имеют место сегодня, в XXI столетии, в центре просвещенной Европы... Самый яркий пример, к сожалению, это Польша", - отметил депутат.
Депутат подчеркнул, что в преддверии юбилея Победы противостояние фальсификации истории, вандализму, реабилитации нацизма, выхолащиванию роли советского народа-освободителя из учебников по истории приобретают новое звучание.
Слуцкий уверен, что в России с каждой неделей волна противостояния этим явлениям будет только возрастать.