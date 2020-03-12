МИД заявил о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Режим прекращения огня в сирийском Режим прекращения огня в сирийском Идлибе в целом соблюдается, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова

"За последнее время удалось преодолеть опасный всплеск напряженности в идлибской зоне деэскалации, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи президентов России и Турции 5 марта", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2018 года позволил прекратить боевые действия в этом районе с 6 марта.

"Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, сейчас продолжаются консультации по линии министерств обороны России и Турции для обеспечения полного выполнения договоренностей.