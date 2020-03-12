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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T16:13+0300
https://ria.ru/20200312/1568498377.html
МИД заявил о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568352861_0:0:3034:1707_1036x0_80_0_0_b0fffede9eab290ec6f78c726bbb8a7e.jpg
РИА Новости

МИД заявил о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе

16:00 12.03.2020 (обновлено: 16:13 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Режим прекращения огня в сирийском Идлибе в целом соблюдается, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"За последнее время удалось преодолеть опасный всплеск напряженности в идлибской зоне деэскалации, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи президентов России и Турции 5 марта", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2018 года позволил прекратить боевые действия в этом районе с 6 марта.
"Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе", - сказала официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, сейчас продолжаются консультации по линии министерств обороны России и Турции для обеспечения полного выполнения договоренностей.
"Мы рассчитываем, что это поможет добиться устойчивой стабилизации в Идлибе, улучшить гуманитарную обстановку", - сказала Захарова.
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