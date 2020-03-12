В обществе есть запрос на доступные цифровые услуги, заявил Мишустин

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в российском обществе есть запрос на понятные и доступные услуги, которые могут быть оказаны посредством цифровой среды.

"В нашем обществе - все понимают - есть запрос на понятные и доступные услуги, особенно это запрос у молодежи. Сегодня молодежь вообще воспринимает мир посредством электронных приложений, телефонов, гаджетов. В этом смысле люди с удовольствием решают свои проблемы в эффективно функционирующих МФЦ или через личные кабинеты посредством госуслуг", - заявил Мишустин в четверг на встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.

Как подчеркнул премьер, с развитием технологий все более понятным становится, что упрощение процедуры взаимодействия с человеком посредством простых электронных сервисов - это тренд, который должен быть поддержан государством.

Он отметил, что особое значение в этом смысле имеет цифровая трансформация самой госвласти, причем на всех ее уровнях. Качество работы министерств и ведомств будет, по его словам, определяться тем, насколько оперативно смогут в их работе использоваться прорывные технологии - блокчейн, роботизация, возможности искусственного интеллекта.

"Но также то, о чем иногда не говорят, но что является основным фактором создания добавленной стоимости уже много лет у тех компаний, которые лидируют в списках самых дорогих компаний мира. Это цифровые платформы. Именно цифровые платформы сегодня соединяют заказчика технологий, услуг, товара с тем, кто их производит, минуя регулятора. Это то, что произошло в мире, так называемая "уберизация", - добавил Мишустин.

Он уточнил, что эти платформы, более рационально оптимизируя ресурсы, доступные для оказания таких услуг, минуют регулятора.