Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Большинство россиян знают о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок к Большинство россиян знают о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ , причем осведомленность граждан растет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Согласно данным ВЦИОМ, 87% россиян информированы об общероссийском голосовании по поправкам. Доля информированных россиян растет - за 5 дней с 6 марта она выросла на 3 процентных пункта. При этом каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения голосования. В опросе от 3 марта дату могли назвать только 37% знающих об общероссийском голосовании россиян.

Большая часть опрошенных (75%) слышали о принятии Госдумой 10 марта законопроекта о внесении поправок. О предложении депутата Валентины Терешковой по президентским срокам знают 73% россиян.

Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют принять участие в общероссийском голосовании. При этом 45% выразили крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество россиян, готовых прийти на участки, увеличилось на 3 процентных пункта. Примерно каждый пятый (17%) пока не определился с окончательным решением.

Проголосовать за предложенные изменения в основной закон готовы 64% россиян. С 6 марта эта доля увеличилась на 22 процентных пункта.