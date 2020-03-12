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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T15:56+0300
https://ria.ru/20200312/1568498101.html
Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440568_0:245:3072:1973_1036x0_80_0_0_2cb308316751939e71d2126ffbf13f2f.jpg
РИА Новости

Опрос показал, что россияне знают о поправках к Конституции

15:56 12.03.2020
4207
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМолодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Большинство россиян знают о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ, причем осведомленность граждан растет, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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Согласно данным ВЦИОМ, 87% россиян информированы об общероссийском голосовании по поправкам. Доля информированных россиян растет - за 5 дней с 6 марта она выросла на 3 процентных пункта. При этом каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения голосования. В опросе от 3 марта дату могли назвать только 37% знающих об общероссийском голосовании россиян.
Большая часть опрошенных (75%) слышали о принятии Госдумой 10 марта законопроекта о внесении поправок. О предложении депутата Валентины Терешковой по президентским срокам знают 73% россиян.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют принять участие в общероссийском голосовании. При этом 45% выразили крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество россиян, готовых прийти на участки, увеличилось на 3 процентных пункта. Примерно каждый пятый (17%) пока не определился с окончательным решением.
Проголосовать за предложенные изменения в основной закон готовы 64% россиян. С 6 марта эта доля увеличилась на 22 процентных пункта.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Конституция Российской Федерации
6 марта, 16:45
Почему Конституция должна быть однозначной
2310004103
Обсудить 6
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВЦИОМВалентина ТерешковаГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Знают, потому что трындят везде. Но проблема в том, что они не знают что там за поправки. Не интересно. Ощущение что опять обманули.
12 марта, 15:58
Егор Новиков
3710104
а ещё, Россияне знают, для чего этот фарс придуман
12 марта, 16:34
РМРафик Мамышев
3100004
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