МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта.
"В эфире Радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек", - говорится в пресс-релизе.
По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, и клип, и песня были сделаны до 9 марта, то есть композиция была создана в оговоренный правилами конкурса срок.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
10 марта, 14:27КультураУчастник группы Little Big женился
Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.