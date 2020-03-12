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2020-03-12T15:56+0300
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Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе
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РИА Новости

Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе

15:51 12.03.2020 (обновлено: 15:56 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта.

"В эфире Радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек", - говорится в пресс-релизе.

По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, и клип, и песня были сделаны до 9 марта, то есть композиция была создана в оговоренный правилами конкурса срок.
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
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Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
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КультураИльич (Илья Прусикин)Евровидение-2020Little BigЕвровидениеРоттердамНидерланды
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