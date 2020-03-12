В СПЧ предложили составить "красную книгу" памятников Второй Мировой

В докладе, который Брод представил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", он также предложил провести совместно с Минобороны детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны за рубежом.

"Я предварительно обсуждал эту тему взаимодействия со статс-секретарем министерства обороны Николаем Панковым... Этот доклад будет передан в министерство обороны, и мы обсудим как раз этот момент, как это лучше, может, в виде сайта составлять этот список мемориалов", - сказал РИА Новости Брод.