В СПЧ предложили составить "красную книгу" памятников Второй Мировой

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод предложил составить "красную книгу" памятников и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны в России и за границей.
В докладе, который Брод представил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", он также предложил провести совместно с Минобороны детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны за рубежом.
"Я предварительно обсуждал эту тему взаимодействия со статс-секретарем министерства обороны Николаем Панковым... Этот доклад будет передан в министерство обороны, и мы обсудим как раз этот момент, как это лучше, может, в виде сайта составлять этот список мемориалов", - сказал РИА Новости Брод.
Кроме этого, он добавил, что в докладе есть рекомендации по созданию "черного списка" политиков, историков и депутатов, запятнавших себя реабилитацией нацизма. "Я считаю, это будет тоже определенное влияние на общественное мнение зарубежных стран... Если деятельность этих людей будет подпадать под статьи, то Следственный комитет будет реагировать", - пояснил член СПЧ.