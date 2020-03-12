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Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
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РИА Новости

Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

15:46 12.03.2020 (обновлено: 18:05 12.03.2020)
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© Фото : Xiaomi 2020Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
© Фото : Xiaomi 2020
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max, сообщил портал 3Dnews.
Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).
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У смартфона 6,67-дюймовый дисплей, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Основная камера получила четыре объектива с разрешениями 64, восемь, пять и два мегапикселя.
Модель оснастили процессором Snapdragon 720G, который объединяет восемь ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 гигагерц, и графический ускоритель Adreno 618. Цены на смартфон начинаются от 200 долларов.
У модели Note 9 Pro будут схожие характеристики, но вместо 64-мегапиксельного объектива — 48-мегапиксельный, а разрешение фронтальной камеры составит 16 мегапикселей.
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Xiaomi IncТехнологииЭкономика
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