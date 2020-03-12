Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).
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У смартфона 6,67-дюймовый дисплей, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Основная камера получила четыре объектива с разрешениями 64, восемь, пять и два мегапикселя.
Модель оснастили процессором Snapdragon 720G, который объединяет восемь ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 гигагерц, и графический ускоритель Adreno 618. Цены на смартфон начинаются от 200 долларов.
У модели Note 9 Pro будут схожие характеристики, но вместо 64-мегапиксельного объектива — 48-мегапиксельный, а разрешение фронтальной камеры составит 16 мегапикселей.
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