Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Китайская компания Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max, сообщил портал 3Dnews.

Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).

У смартфона 6,67-дюймовый дисплей, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера получила четыре объектива с разрешениями 64, восемь, пять и два мегапикселя.

Модель оснастили процессором Snapdragon 720G, который объединяет восемь ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 гигагерц, и графический ускоритель Adreno 618. Цены на смартфон начинаются от 200 долларов.