Правительство Дели назвало вспышку коронавируса эпидемией

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Правительство Дели назвало эпидемией вспышку нового коронавируса, в связи с распространением вируса кинотеатры в городе закрыты до 31 марта, сообщает India Today со ссылкой на правительственного чиновника.
По словам чиновника, правительство Дели в пятницу соберет специальную сессию ассамблеи для обсуждения ситуации с национальным реестром граждан и новым коронавирусом.
Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщило, что число зараженных коронавирусом в Индии достигло 73, при этом в больницах Дели находятся шесть заболевших.
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса