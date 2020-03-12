Правительство Дели назвало вспышку коронавируса эпидемией

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Дели назвало эпидемией вспышку нового коронавируса , в связи с распространением вируса кинотеатры в городе закрыты до 31 марта, сообщает India Today со ссылкой на правительственного чиновника.

По словам чиновника, правительство Дели в пятницу соберет специальную сессию ассамблеи для обсуждения ситуации с национальным реестром граждан и новым коронавирусом.

Ранее министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщило, что число зараженных коронавирусом в Индии достигло 73, при этом в больницах Дели находятся шесть заболевших.

Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран , Испанию, Италию , Китай, Республику Корея, Францию , ФРГ.