Глава МИД Британии проверился на коронавирус

"Я проверился на коронавирус, и результат был отрицательным", - сказал он журналистам.

Министр пояснил, что кашель его был остаточным явлением после перенесенной простуды, и подчеркнул, что вопреки многочисленным комментариям в Twitter у него в соответствии с рекомендациями правительства имелся носовой платок.