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Свердловская область
Свердловская область
2020-03-12T16:01+0300
https://ria.ru/20200312/1568496515.html
Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области
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РИА Новости

Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области

15:43 12.03.2020 (обновлено: 16:01 12.03.2020)
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Смотровая площадка в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства профинансирует в Свердловской области пять проектов на 2 миллиарда рублей, сообщил журналистам в среду генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Браверман.
"Мы стремимся к кредитованию и поддержке высокотехнологичного сектора – как путем выдачи кредитов, так и путем гарантий, раскрытия для них рынков сбыта новых, потенциальных. То, что мы сегодня рассмотрели на стратегической сессии, как раз относится к проектам с высокой добавленной стоимостью. Этих проектов было пять на 2 миллиарда рублей. Практически 500 новых рабочих мест будет создано. Причем все они будут профинансированы до конца июля", - сказал Браверман.
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По его словам, в числе проектов, о которых идет речь, - проект по производству биогелей для использования в быту, это экологически чистые моющие вещества. Эта же компания производит средства для предприятий – для ликвидации разлива нефти. Еще один проект – по производству беспилотников. "Мы сегодня посмотрели много интересных проектов, которые будем просить в следующую сессию профинансировать", - отметил Браверман.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе личного общения с гендиректором корпорации сообщил, что для региона развитие малого и среднего бизнеса имеет ключевое значение.
"У нас зарегистрировано почти 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и треть населения задействована в работе малого и среднего бизнеса. У нас создана вся инфраструктура для его поддержки. И сегодня ваш приезд придаст дополнительный импульс", - подчеркнул глава региона, обращаясь к Браверману.
Куйвашев также сообщил журналистам, что подписанное в 2016 году соглашение между областью и Корпорацией МСП "неплохо работает".
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