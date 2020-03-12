Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства профинансирует в Александр Браверман. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства профинансирует в Свердловской области пять проектов на 2 миллиарда рублей, сообщил журналистам в среду генеральный директор АО " Корпорация МСП"

"Мы стремимся к кредитованию и поддержке высокотехнологичного сектора – как путем выдачи кредитов, так и путем гарантий, раскрытия для них рынков сбыта новых, потенциальных. То, что мы сегодня рассмотрели на стратегической сессии, как раз относится к проектам с высокой добавленной стоимостью. Этих проектов было пять на 2 миллиарда рублей. Практически 500 новых рабочих мест будет создано. Причем все они будут профинансированы до конца июля", - сказал Браверман.

По его словам, в числе проектов, о которых идет речь, - проект по производству биогелей для использования в быту, это экологически чистые моющие вещества. Эта же компания производит средства для предприятий – для ликвидации разлива нефти. Еще один проект – по производству беспилотников. "Мы сегодня посмотрели много интересных проектов, которые будем просить в следующую сессию профинансировать", - отметил Браверман.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе личного общения с гендиректором корпорации сообщил, что для региона развитие малого и среднего бизнеса имеет ключевое значение.

"У нас зарегистрировано почти 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и треть населения задействована в работе малого и среднего бизнеса. У нас создана вся инфраструктура для его поддержки. И сегодня ваш приезд придаст дополнительный импульс", - подчеркнул глава региона, обращаясь к Браверману.