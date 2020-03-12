EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус

Гудман подчеркнул, что EBU продолжает внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти. Организация также обсуждает различные возможные сценарии проведения конкурса совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS. Однако в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".