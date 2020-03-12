EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз (EBU) продолжает без изменений подготовку к проведению Евровидения в Роттердаме, несмотря на объявление пандемии нового коронавируса, старт третьей волны продаж билетов запланирован на 26 марта, заявил РИА Новости представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.
"Эта распродажа билетов на данный момент все еще запланирована", - сказал он.
Гудман подчеркнул, что EBU продолжает внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти. Организация также обсуждает различные возможные сценарии проведения конкурса совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS. Однако в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта объявила пандемию вируса.