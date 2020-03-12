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2020-03-12T15:38+0300
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EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус
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РИА Новости

EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус

15:38 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Евровидение-2019"
Международный конкурс Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейский вещательный союз (EBU) продолжает без изменений подготовку к проведению Евровидения в Роттердаме, несмотря на объявление пандемии нового коронавируса, старт третьей волны продаж билетов запланирован на 26 марта, заявил РИА Новости представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.
"Эта распродажа билетов на данный момент все еще запланирована", - сказал он.
Гудман подчеркнул, что EBU продолжает внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных органов власти. Организация также обсуждает различные возможные сценарии проведения конкурса совместно с ведущими телевещателями "Евровидения-2020" - NPO, NOS и AVROTROS. Однако в настоящее время слишком рано комментировать, какой из этих сценариев будет использован, "поскольку они зависят от развития событий в ближайшие месяцы".
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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КультураКоронавирус Covid-19Евровидение-2020Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЕвропейский вещательный союзЕвровидениеРоттердамНидерландыВ мире
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