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В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом
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РИА Новости

В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом

15:37 12.03.2020 (обновлено: 15:51 12.03.2020)
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© РИА Новости / Oscar Del PozoЛюди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
© РИА Новости / Oscar Del Pozo
МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 2600 заболевших и 63 скончавшихся.
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Больше всего заболевших в Мадриде. Как ранее сообщило правительство сообщества Мадрид, в регионе заболели 1388 человек, 38 скончались. Кроме того, тяжелая ситуация в Риохе (205 заболевших), Стране басков (346) и Каталонии (260).
Корнавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента, пленарные заседания обеих палат отменены на ближайшие две недели. Отменены занятия в школах и институтах в ряде регионах страны.
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Ранее власти Испании рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд музеев, включая Прадо, театры и культурные учреждения, библиотеки, рынки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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