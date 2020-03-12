В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 2600 заболевших и 63 скончавшихся.
Вчера, 13:22У испанского министра обнаружили коронавирус
Корнавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента, пленарные заседания обеих палат отменены на ближайшие две недели. Отменены занятия в школах и институтах в ряде регионах страны.
Ранее власти Испании рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд музеев, включая Прадо, театры и культурные учреждения, библиотеки, рынки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса