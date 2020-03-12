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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T15:37+0300
https://ria.ru/20200312/1568496168.html
Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции

15:37 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы поддержали законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщает в четверг заксобрание.
"Поправки к конституции, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени. Главный приоритет – защита прав граждан, их достойная жизнь и благополучие, развитие человеческого капитала. В частности, в основном законе страны будет закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, положения о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума (стабильное развитие экономики сегодня дает такие возможности, но и в будущем это станет безусловным приоритетом при любых изменениях)", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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Вчера, 15:32Голосование по поправкам в Конституцию
В Севастополе депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Он добавил, что поправки "призваны закрепить социальные обязательства государства перед людьми, гарантируют упрочение государственности России, усилят роль граждан через расширение полномочий парламента, сделают более прозрачной и эффективной систему власти в стране".
В голосовании приняли участие 42 депутата, из которых 39 проголосовали за поправки и трое - воздержались.
Конституция РФ
Вчера, 15:19Ростовская область
Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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