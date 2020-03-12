Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции

"Поправки к конституции, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени. Главный приоритет – защита прав граждан, их достойная жизнь и благополучие, развитие человеческого капитала. В частности, в основном законе страны будет закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, положения о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума (стабильное развитие экономики сегодня дает такие возможности, но и в будущем это станет безусловным приоритетом при любых изменениях)", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

Он добавил, что поправки "призваны закрепить социальные обязательства государства перед людьми, гарантируют упрочение государственности России, усилят роль граждан через расширение полномочий парламента, сделают более прозрачной и эффективной систему власти в стране".

В голосовании приняли участие 42 депутата, из которых 39 проголосовали за поправки и трое - воздержались.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.