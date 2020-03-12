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Мишустин заявил о необходимости создания "цифрового спецназа" в России
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РИА Новости

Мишустин заявил о необходимости создания "цифрового спецназа" в России

15:35 12.03.2020 (обновлено: 22:36 12.03.2020)
16708
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
"Чтобы решать такого масштаба задачи, которые стоят перед всем миром, — это вопросы глобальной повестки дня — в самое короткое время нам в нашей стране нужно выйти на конкретные результаты. И нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и с особым опытом: "цифровой спецназ" правительства, можно его даже так назвать", — сказал Мишустин в ходе встречи с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.
Председатель правительства Михаил Мишустин
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Он отметил, что требования к этим профильным сотрудникам также будут особыми: их команда будет на федеральном уровне внедрять новые методы и формы работы, "на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны".
"Коллеги, вам предстоит работать с максимальной отдачей: буквально в режиме 24/7, ну или 24/6. Нужны будут и лидерские качества, и умение работать в команде, и профессиональные знания, и современные управленческие навыки, потому что многому еще придется научиться. Наверное, и вы очень много что знаете, но у меня есть предложение — организовать такое обучение на базе РАНХиГС", — добавил премьер.
Он высказал уверенность в том, что подобная учеба будет и полезной, и интересной для специалистов в этой сфере, в том числе с точки зрения обмена опытом.
"И конечно, нужно верить в то, что вы делаете, если хотите по-хорошему "болеть цифрой". Я очень надеюсь на вас", — подчеркнул глава кабмина.
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Популярные комментарии
" цифровой спецназ " ... а может лучше " цифровые чекисты " ?...а заплатили ли вы налог на воздух " самозанятые " спросят они порывшись в ваших цифровых.....
12 марта, 17:52
Портвейн Стаканович
30103011
В диванный спецназ могу только, со свободным графиком, можно курсантом ))
12 марта, 15:45
Gloomy Humorist
680005
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