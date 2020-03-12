Мишустин заявил о необходимости создания "цифрового спецназа" в России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".

"Чтобы решать такого масштаба задачи, которые стоят перед всем миром, — это вопросы глобальной повестки дня — в самое короткое время нам в нашей стране нужно выйти на конкретные результаты. И нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и с особым опытом: "цифровой спецназ" правительства, можно его даже так назвать", — сказал Мишустин в ходе встречи с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.

Он отметил, что требования к этим профильным сотрудникам также будут особыми: их команда будет на федеральном уровне внедрять новые методы и формы работы, "на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны".

"Коллеги, вам предстоит работать с максимальной отдачей: буквально в режиме 24/7, ну или 24/6. Нужны будут и лидерские качества, и умение работать в команде, и профессиональные знания, и современные управленческие навыки, потому что многому еще придется научиться. Наверное, и вы очень много что знаете, но у меня есть предложение — организовать такое обучение на базе РАНХиГС", — добавил премьер.

Он высказал уверенность в том, что подобная учеба будет и полезной, и интересной для специалистов в этой сфере, в том числе с точки зрения обмена опытом.