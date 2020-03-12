В Словении число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек

БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. В Словении 82 человека заражены новым коронавирусом , власти собираются в течение дня объявить эпидемию, сообщило правительство страны в четверг.

Коронавирус в четверг днем был подтвержден у 82 граждан Словении, уточняет кабмин. Накануне словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции. На шести КПП на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.

"Министерство здравоохранения предложило активировать механизм гражданской защиты и провозгласить эпидемию. Это даст гражданской защите правовую основу для выполнения ее задач и облегчит их выполнение. Мы также приняли решение закрыть учебные заведения", - сообщил кабмин в Twitter.

Власти планируют объявить эпидемию коронавируса в стране в течение дня, добавили в правительстве.