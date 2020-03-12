Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T15:35+0300
https://ria.ru/20200312/1568495975.html
В Словении число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Словении число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек

15:35 12.03.2020
500
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. В Словении 82 человека заражены новым коронавирусом, власти собираются в течение дня объявить эпидемию, сообщило правительство страны в четверг.
Коронавирус в четверг днем был подтвержден у 82 граждан Словении, уточняет кабмин. Накануне словенское правительство приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции. На шести КПП на границе с Италией вместе с усиленными нарядами полиции дежурят медики.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"Министерство здравоохранения предложило активировать механизм гражданской защиты и провозгласить эпидемию. Это даст гражданской защите правовую основу для выполнения ее задач и облегчит их выполнение. Мы также приняли решение закрыть учебные заведения", - сообщил кабмин в Twitter.
Власти планируют объявить эпидемию коронавируса в стране в течение дня, добавили в правительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
310100
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСловенияИталияВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных медицинских масках
В Словении число заразившихся коронавирусом возросло до 57 человек
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Словении число случаев коронавируса достигло 96
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Словении 31 человек заболел новым коронавирусом
Скорая помощь, Швейцария
В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек
Кареты скорой помощи в Индии
Правительство Дели назвало вспышку коронавируса эпидемией
Мужчина в маске
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса
Международный конкурс Евровидение-2019
EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек
Коронавирус
В Дании число случаев заражения коронавирусом достигло 615
Итальянский круизный лайнер Costa Smeralda
На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 361
Женщина в медицинской маске
В Исландии число заразившихся коронавирусом достигло 103 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния