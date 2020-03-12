В Севастополе депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"За - 17 голосов, против – ноль, воздержалось – пять. Закон одобрен", - сказал спикер парламента Владимир Немцев по итогам голосования, в котором приняли участие 22 из 23 депутатов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.