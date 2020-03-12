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В РЖД назвали условие для отмены поездов в Берлин и Париж
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РИА Новости

В РЖД назвали условие для отмены поездов в Берлин и Париж

15:30 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрибытие поезда
Прибытие поезда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прибытие поезда
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РЖД не отменяют поезда в сообщении с Берлином и Парижем, пока нет соответствующего решения оперативного штаба, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду сообщил, что Россия с 13 марта из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией за рядом исключений.
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"Будет принято решение оперативным штабом, тогда и будем обсуждать. Пока нет", - сказал Пегов в четверг в ответ на вопрос, будут ли РЖД отменять поезда в Берлин и Париж.
Он утвердительно ответил на вопрос, приняты ли повышенные защитные меры в этих поездах в связи с распространением коронавируса в этих странах. "Все меры приняты", - заверил он.
РФ ранее из-за ситуации с коронавирусом отменила поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией и Монголией.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На 11 марта общее количество заражений коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах, скончались 4 291 человек.
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РоссияДмитрий ПеговРЖДКНДРИспанияПарижБерлин (город)В мире
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