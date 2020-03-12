На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Итальянские круизные корабли, заходящие в порты Апеннинского полуострова, вносят изменения в маршруты.

Так, корабли, сейчас находящиеся в море, будут заходить в итальянские гавани только для высадки гостей, направляющихся домой. Экскурсии для пассажиров в городах стоянок проводиться не будут, и новых туристов суда на борт не примут.

Предполагается, что ограничения будут действовать до третьего апреля 2020 года включительно.

"Как итальянская компания и единственный круизный оператор, лайнеры которого ходят под итальянским флагом, мы обязуемся соблюдать регламент и поддерживать итальянские власти и общество в противостоянии чрезвычайной ситуации", — сказал Нил Паломба, президент Costa Cruises.