Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T17:54+0300
https://ria.ru/20200312/1568495597.html
На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568497005_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_91bcf22a7e7ce678d18485f43ae5e25e.jpg
РИА Новости

На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса

15:37 12.03.2020 (обновлено: 17:54 12.03.2020)
497
© Depositphotos / dekodoek1Итальянский круизный лайнер Costa Smeralda
Итальянский круизный лайнер Costa Smeralda
© Depositphotos / dekodoek1
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Итальянские круизные корабли, заходящие в порты Апеннинского полуострова, вносят изменения в маршруты.
Так, корабли, сейчас находящиеся в море, будут заходить в итальянские гавани только для высадки гостей, направляющихся домой. Экскурсии для пассажиров в городах стоянок проводиться не будут, и новых туристов суда на борт не примут.
Предполагается, что ограничения будут действовать до третьего апреля 2020 года включительно.
"Как итальянская компания и единственный круизный оператор, лайнеры которого ходят под итальянским флагом, мы обязуемся соблюдать регламент и поддерживать итальянские власти и общество в противостоянии чрезвычайной ситуации", — сказал Нил Паломба, президент Costa Cruises.
В течение последней недели компания отменила все круизы за пределами Средиземного моря, чтобы снизить риски заражения и обеспечить выполнение принятых правительством мер.
Круизное судно
9 марта, 16:24
Санитарные власти США не рекомендуют морские круизы из-за коронавируса
100000
ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИталияТуризмкруизыНовости - Туризм
Рекомендуем
Круизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
В Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом
Кареты скорой помощи в Индии
Правительство Дели назвало вспышку коронавируса эпидемией
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
Международный конкурс Евровидение-2019
EBU продолжит продавать билеты на Евровидение, несмотря на коронавирус
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия выступила против закрытия границ с Евросоюзом
Рим
В Риме правоохранители проверяют соблюдение карантина
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Фуллерены могут быть широко распространены во Вселенной, считают ученые
Ученые предложили бороться с вирусами с помощью фуллеренов
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы
Прибытие поезда
В РЖД назвали условие для отмены поездов в Берлин и Париж
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали критику Госдепа в адрес России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния