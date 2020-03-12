Строительство канатной дороги через Амур возобновится в мае

Строительство канатной дороги Хэйхэ–Благовещенск возобновится в мае. Китайская и российская стороны приступят к строительству двух конечных точек, где будут расположены здания таможенного досмотра и паспортного контроля.

Проектируемая длина канатной дороги - 972 метра. В каждую кабину канатной дороги сможет войти до 110 пассажиров. Ожидается, что пассажиропоток на ней составит 1800 человек в час. В год она сможет перевозить до 6 миллионов человек. Общие инвестиции в проект составляют около 570 миллионов юаней (порядка 83 миллионов долларов).