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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-12T15:25+0300
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Строительство канатной дороги через Амур возобновится в мае
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РИА Новости

Строительство канатной дороги через Амур возобновится в мае

15:25 12.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкРека Амур
Река Амур
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: главное". Строительство канатной дороги Хэйхэ–Благовещенск возобновится в мае. Китайская и российская стороны приступят к строительству двух конечных точек, где будут расположены здания таможенного досмотра и паспортного контроля.
"Проект реализуется в соответствии с графиком, никаких задержек нет", – сообщил гендиректор китайской компании-инвестора "Циньлунган".
Проектируемая длина канатной дороги - 972 метра. В каждую кабину канатной дороги сможет войти до 110 пассажиров. Ожидается, что пассажиропоток на ней составит 1800 человек в час. В год она сможет перевозить до 6 миллионов человек. Общие инвестиции в проект составляют около 570 миллионов юаней (порядка 83 миллионов долларов).
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что дорогу планируется достроить к 2021 году. По его словам, повышение инфраструктурной взаимосвязанности между пограничными регионами России и Китая "превращают их естественные преимущества в преимущества конкурентные".
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