"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания " Крупнейшая российская авиакомпания " Аэрофлот " снизила тарифы класса эконом на все международные рейсы, общая стоимость перевозки в евро снизится в среднем на 10%, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" снизил тарифы на международные пассажирские перевозки. Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов", - говорится в сообщении.

"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%", - добавили в пресс-службе.

Снижение распространяется на самые популярные тарифы класса эконом, не распространяется на путешествия в более высоких классах обслуживания - комфорт и бизнес.

Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж.