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2020-03-12T15:32+0300
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"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы
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РИА Новости

"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы

15:25 12.03.2020 (обновлено: 15:32 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снизила тарифы класса эконом на все международные рейсы, общая стоимость перевозки в евро снизится в среднем на 10%, сообщили в пресс-службе компании.
"Аэрофлот" снизил тарифы на международные пассажирские перевозки. Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов", - говорится в сообщении.
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"Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%", - добавили в пресс-службе.
Снижение распространяется на самые популярные тарифы класса эконом, не распространяется на путешествия в более высоких классах обслуживания - комфорт и бизнес.
Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО "Аэрофлот", а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании. Новые тарифы действуют во всех каналах продаж.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 13 марта ограничивает полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию. До этого ограничения коснулись Китая, Ирана и Южной Кореи. В связи с этим "Аэрофлот" приостановил выполнение ряда рейсов.
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