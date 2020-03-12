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В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
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РИА Новости

В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным

15:24 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что отслеживать точное число случаев заражения коронавирусом в стране на данный момент бессмысленно.

"Так всегда происходит в случае больших пандемий: реальное число заболевших значительно больше выявленных случаев. Невозможно и бессмысленно устанавливать точное число зараженных. В этом случае нужно использовать другие стратегии", - сказал Тингелл в интервью Sveriges Radio.

Он пояснил, что в текущей ситуации необходимо сфокусироваться на защите наиболее уязвимых групп населения. "Это означает, например, что нужно тестировать всех тяжелобольных, которые находятся в больницах, чтобы изолировать их. Кроме этого, много ресурсов должно быть направлено на то, чтобы тестировать персонал, который работает с пожилыми людьми", - заявил Тингелл.
В среду Агентство здравоохранения Швеции констатировало, что развитие ситуации с коронавирусом в стране перешло в новую фазу. Число заразившихся достигло 557 человек, зафиксирован первый смертельный случай. Правительство ввело запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Люди с малейшими симптомами респираторных заболеваний должны оставаться дома и избегать контактов.
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