В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным

"Так всегда происходит в случае больших пандемий: реальное число заболевших значительно больше выявленных случаев. Невозможно и бессмысленно устанавливать точное число зараженных. В этом случае нужно использовать другие стратегии", - сказал Тингелл в интервью Sveriges Radio .

Он пояснил, что в текущей ситуации необходимо сфокусироваться на защите наиболее уязвимых групп населения. "Это означает, например, что нужно тестировать всех тяжелобольных, которые находятся в больницах, чтобы изолировать их. Кроме этого, много ресурсов должно быть направлено на то, чтобы тестировать персонал, который работает с пожилыми людьми", - заявил Тингелл.