В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным

СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что отслеживать точное число случаев заражения коронавирусом в стране на данный момент бессмысленно.
"Так всегда происходит в случае больших пандемий: реальное число заболевших значительно больше выявленных случаев. Невозможно и бессмысленно устанавливать точное число зараженных. В этом случае нужно использовать другие стратегии", - сказал Тингелл в интервью Sveriges Radio.
Он пояснил, что в текущей ситуации необходимо сфокусироваться на защите наиболее уязвимых групп населения. "Это означает, например, что нужно тестировать всех тяжелобольных, которые находятся в больницах, чтобы изолировать их. Кроме этого, много ресурсов должно быть направлено на то, чтобы тестировать персонал, который работает с пожилыми людьми", - заявил Тингелл.
В среду Агентство здравоохранения Швеции констатировало, что развитие ситуации с коронавирусом в стране перешло в новую фазу. Число заразившихся достигло 557 человек, зафиксирован первый смертельный случай. Правительство ввело запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Люди с малейшими симптомами респираторных заболеваний должны оставаться дома и избегать контактов.
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