В ОНФ поддержали законопроект о реформе ОСАГО

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт поддерживает законопроект о реформе ОСАГО и выступает за удорожание страховых полисов для автовладельцев-нарушителей в десять раз, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Документ, предусматривающий "индивидуализацию при определении тарифов для наших граждан при получении полиса ОСАГО", будет способствовать обеспечению справедливости платы за пользование таким полисом. Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, пояснил журналистам Аксаков.

"Мы несомненно поддерживаем рассматриваемый законопроект по индивидуализации ОСАГО. С этой идеей мы выступаем более двух лет. На наш взгляд, автогражданка должна была стать более справедливой с самого начала, поскольку для потребителя этот инструмент обязателен. Градация тарифов этого продукта по утверждённым государством критериям назрела уже давно", - сообщила Лазарева.

По ее оценке, несправедлива ситуация, при которой водители с большим числом штрафов платят столько же, сколько добропорядочные и аккуратные водители, выступающие в авариях пострадавшей стороной. После принятия этого законопроекта стоит и дальше развивать эту логику, уверена Лазарева. Так, для злостных нарушителей полис ОСАГО должен стать в 10 раз выше. Эксперт отметила, что такие экономические последствия вполне способны дисциплинировать водителей, пренебрегающих правилами.

Вместе с тем, этот шаг вперед стоит делать очень осторожно и просчитать все последствия, добавила Лазарева. Необходимо создавать простую, прозрачную и удобную процедуру отмены необоснованных или ошибочно выставленных водителю штрафов.