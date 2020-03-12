Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T15:22+0300
https://ria.ru/20200312/1568494926.html
В ОНФ поддержали законопроект о реформе ОСАГО
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:119:3076:1849_1036x0_80_0_0_9b6dd366d69b0c35e5dad2b8973de160.jpg
РИА Новости

В ОНФ поддержали законопроект о реформе ОСАГО

15:22 12.03.2020
260
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общероссийский народный фронт поддерживает законопроект о реформе ОСАГО и выступает за удорожание страховых полисов для автовладельцев-нарушителей в десять раз, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), внесенный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Документ, предусматривающий "индивидуализацию при определении тарифов для наших граждан при получении полиса ОСАГО", будет способствовать обеспечению справедливости платы за пользование таким полисом. Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, пояснил журналистам Аксаков.
Страховой полис ОСАГО
8 марта, 14:15
Автоэксперт прокомментировал появление нового формата полиса ОСАГО
"Мы несомненно поддерживаем рассматриваемый законопроект по индивидуализации ОСАГО. С этой идеей мы выступаем более двух лет. На наш взгляд, автогражданка должна была стать более справедливой с самого начала, поскольку для потребителя этот инструмент обязателен. Градация тарифов этого продукта по утверждённым государством критериям назрела уже давно", - сообщила Лазарева.
По ее оценке, несправедлива ситуация, при которой водители с большим числом штрафов платят столько же, сколько добропорядочные и аккуратные водители, выступающие в авариях пострадавшей стороной. После принятия этого законопроекта стоит и дальше развивать эту логику, уверена Лазарева. Так, для злостных нарушителей полис ОСАГО должен стать в 10 раз выше. Эксперт отметила, что такие экономические последствия вполне способны дисциплинировать водителей, пренебрегающих правилами.
С 1 октября ОСАГО будут оформлять на бланках нового образца
30 января, 10:33
СМИ: к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных сыщиков
Вместе с тем, этот шаг вперед стоит делать очень осторожно и просчитать все последствия, добавила Лазарева. Необходимо создавать простую, прозрачную и удобную процедуру отмены необоснованных или ошибочно выставленных водителю штрафов.
"Но в любом случае, автогражданка должна быть справедливой и прозрачной. Кто как ездит, так и должен платить. Если водитель не может без риска, то пусть рискует, но знает, что это очень дорогое удовольствие", - заключила эксперт.
300036
Обсудить 1
ОСАГООбщероссийский народный фронтГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
В Калужской области депутаты одобрили закон о поправках к Конституции
Конституция Российской Федерации
В Курганской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Оформление полиса ОСАГО
В Госдуме оценили ситуацию с ценами на рынке ОСАГО
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали критику Госдепа в адрес России
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин раскритиковал прогноз Минэкономразвития по России
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин рассказал, какую ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году
Заседание Госдумы РФ
Госдума приняла законопроект о поддержке малообеспеченных семей
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Добыча нефти
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
Конституция РФ
Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым
Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
Река Амур
Строительство канатной дороги через Амур возобновится в мае
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния