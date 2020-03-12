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В Европе опубликовали новый график миссии ExoMars
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РИА Новости

В Европе опубликовали новый график миссии ExoMars

15:20 12.03.2020
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посадка на Марс российско-европейской межпланетной станции ExoMars-2022 планируется в апреле или июле 2023 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
В четверг Роскосмос сообщил, что запуск станции отложен с 2020 на 2022 год для проведения дополнительных ее испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения, а также из-за коронавируса в Европе.
"Запуск ExoMars-2022 в августе-октябре 2022 года, посадка на Марсе - в апреле или июле 2023 года", - говорится в сообщении ЕКА в Twitter.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin включает семь европейских и два российских прибора.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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