В Европе опубликовали новый график миссии ExoMars

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посадка на Марс российско-европейской межпланетной станции ExoMars-2022 планируется в апреле или июле 2023 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Запуск ExoMars-2022 в августе-октябре 2022 года, посадка на Марсе - в апреле или июле 2023 года", - говорится в сообщении ЕКА в Twitter.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin включает семь европейских и два российских прибора.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.