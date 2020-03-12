Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании в четверг одобрили законопроект о поправках в Конституцию России, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие поправок в конституцию проголосовали 47 человек, против - один, шестеро воздержались.
"Поправки фиксируют итог развития нашей страны и накопленный потенциал за почти 27 лет, прошедших после принятия действующей конституции", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко.
Он отметил, что основной закон страны в новой редакции "станет долгосрочным договором между властью и обществом, подтверждающим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации". "То, что сейчас в последние дни происходит на сырьевых и финансовых рынках, подтверждает своевременность закрепления конституционных социальных гарантий для граждан нашей страны", - отметил Ищенко.
Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.