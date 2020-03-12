Депутаты Ростовской области поддержали поправки в Конституцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании в четверг одобрили законопроект о поправках в Конституцию России , передает корреспондент РИА Новости.

За принятие поправок в конституцию проголосовали 47 человек, против - один, шестеро воздержались.

"Поправки фиксируют итог развития нашей страны и накопленный потенциал за почти 27 лет, прошедших после принятия действующей конституции", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко.

Он отметил, что основной закон страны в новой редакции "станет долгосрочным договором между властью и обществом, подтверждающим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации". "То, что сейчас в последние дни происходит на сырьевых и финансовых рынках, подтверждает своевременность закрепления конституционных социальных гарантий для граждан нашей страны", - отметил Ищенко.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.