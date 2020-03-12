Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Аукцион по продаже "Энергопромсбытом" (дочерняя структура РЖД) всех принадлежащих ей 39,81% акций ТГК-14, не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).
"Торги по продаже ООО "Энергопромсбыт" (дочерняя компания ОАО "РЖД") блокирующего пакета акций (39,81%) ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" (ПАО "ТГК-14") не состоялись ввиду отсутствия заявок. Скорее всего, аукцион будет проведен повторно", - сообщил представитель Российского аукционного дома.
Аукцион должен был пройти 12 марта в 11.00 мск на электронной торговой площадке РАД. Начальная цена пакета составляла 2,3 миллиарда рублей.
В конце января замглавы РЖД Андрей Старков сообщил на брифинге, что РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,13 тысячи Гкал/ч.