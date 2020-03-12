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Теплоснабжение
2020-03-12T15:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568494729.html
Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся
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РИА Новости

Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся

15:18 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Аукцион по продаже "Энергопромсбытом" (дочерняя структура РЖД) всех принадлежащих ей 39,81% акций ТГК-14, не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).
"Торги по продаже ООО "Энергопромсбыт" (дочерняя компания ОАО "РЖД") блокирующего пакета акций (39,81%) ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" (ПАО "ТГК-14") не состоялись ввиду отсутствия заявок. Скорее всего, аукцион будет проведен повторно", - сообщил представитель Российского аукционного дома.
Аукцион должен был пройти 12 марта в 11.00 мск на электронной торговой площадке РАД. Начальная цена пакета составляла 2,3 миллиарда рублей.
В конце января замглавы РЖД Андрей Старков сообщил на брифинге, что РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива.
ТГК-14 в Чите
12 февраля, 13:50Теплоснабжение
"Управляющая компания "Трансфингруп" вышла из капитала ТГК-14
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,13 тысячи Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеРЖДЗабайкальский крайЭкономика
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