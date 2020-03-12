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В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек
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РИА Новости

В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек

15:18 12.03.2020
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© Flickr / julianlimjlСкорая помощь, Швейцария
Скорая помощь, Швейцария
© Flickr / julianlimjl
Скорая помощь, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии достигло 858, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 645 заболевших.
По данным на 13.00 (15.00 мск), общее количество заболевших составило 858 человек, из них заражение новым коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждено у 815 человек. При этом 43 человека ожидают повторных анализов после первого теста, давшего положительный результат на коронавирус. Также отмечается, что четверо скончались от заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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