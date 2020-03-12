В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек

По данным на 13.00 (15.00 мск), общее количество заболевших составило 858 человек, из них заражение новым коронавирусом COVID-19 лабораторно подтверждено у 815 человек. При этом 43 человека ожидают повторных анализов после первого теста, давшего положительный результат на коронавирус. Также отмечается, что четверо скончались от заболевания.