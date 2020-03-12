Пресс-конференция главного трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье

Участники:
- академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель общественной организации "Российское трансплантологическое общество" Сергей ГОТЬЕ;
- заведующая Московским координационным центром органного донорства ГКБ им. С.П. Боткина, заместитель председателя Российского трансплантологического общества Марина МИНИНА.
Во время мероприятия будут представлены итоги работы трансплантационных центров за 2019 год и освещены значимые события в 2020 году, рассмотрены достижения в области биомедицинской науки НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Также речь пойдет об инженерии искусственных органов.
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- академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель общественной организации "Российское трансплантологическое общество" Сергей ГОТЬЕ;
- заведующая Московским координационным центром органного донорства ГКБ им. С.П. Боткина, заместитель председателя Российского трансплантологического общества Марина МИНИНА.
Во время мероприятия будут представлены итоги работы трансплантационных центров за 2019 год и освещены значимые события в 2020 году, рассмотрены достижения в области биомедицинской науки НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Также речь пойдет об инженерии искусственных органов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/