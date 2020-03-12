Потребители в Чувашии задолжали "дочке" "Газпрома" 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Долг потребителей Чувашии перед "Газпром межрегионгаз Чебоксары" за потребленный газ на 1 января 2020 года достиг 2,3 миллиарда рублей, следует из сообщения на официальном портале органов власти региона.