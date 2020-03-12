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Теплоснабжение
2020-03-12T15:16+0300
https://ria.ru/20200312/1568494557.html
Потребители в Чувашии задолжали "дочке" "Газпрома" 2,3 млрд рублей
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РИА Новости

Потребители в Чувашии задолжали "дочке" "Газпрома" 2,3 млрд рублей

15:16 12.03.2020
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© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Долг потребителей Чувашии перед "Газпром межрегионгаз Чебоксары" за потребленный газ на 1 января 2020 года достиг 2,3 миллиарда рублей, следует из сообщения на официальном портале органов власти региона.
"По информации генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" Кияметдина Мифтахутдинова, на 1 января 2020 года она (просроченная задолженность - ред.) составила 2,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 79% просроченной задолженности приходится на теплоснабжающие организации республики.
"С начала текущего года просроченная задолженность за "голубое топливо" выросла на 169,6 миллиона рублей. Наибольший рост допустили Аликовский, Красноармейский, Красночетайский, Марпосадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский районы, города Алатырь и Чебоксары", - уточняется в сообщении.
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ТеплоснабжениеГазпромЭкономика
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